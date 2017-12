Sammy Moore 'voor fans door het vuur' 02u29 0

Zoals eerder beloofd houdt de Rotselaarse schlagerzanger Sammy Moore een benefietavond voor enkele fans die in september in Tielt-Winge het slachtoffer werden van een zware woningbrand. Daarbij werden drie gezinnen dakloos. 'Sammy Moore voor zijn fans door het vuur' vindt plaats op zaterdag 17 februari in Sportoase De Toren, Torenstraat 115 in Rotselaar. Op de affiche in totaal 12 artiesten. Naast de Rotselaarse charmezanger zijn dat onder meer Marina Wally, Filip D'Daeze en Steve Tielens. Kaarten in voorverkoop kosten 15 euro, zitplaatsen 20 euro. Info en tickets: fanclub@sammymoore.be. Het benefietconcert vangt aan om 19 uur. (SPK)