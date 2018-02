Sammy Moore gaat voor zijn fans 'door het vuur' BENEFIETAVOND OM SLACHTOFFERS WONINGBRAND TE STEUNEN SVEN PONSAERTS

07 februari 2018

02u32 0 Rotselaar Rotselaars schlagerzanger Sammy Moore gaat voor zijn fans door het vuur, of toch alvast figuurlijk. Nadat enkele fans uit Tielt-Winge bij een verwoestende woningbrand alles verloren, bokste de sympathieke charmezanger een muzikale benefietavond in elkaar in zaal Sportoase De Toren in Rotselaar.

Sammy Moore houdt een benefietavond voor zijn fans uit Tielt-Winge die in september het slachtoffer van een zware woningbrand werden. Daarbij kwamen drie gezinnen - in totaal 16 bewoners - op straat te staan. "Lang heb ik niet moeten twijfelen. Meteen wist ik: 'hier is een benefietavond meer dan op zijn plaats. De bewoners bij wie de brand is ontstaan zijn al lange tijd lid van mijn fanclub", verduidelijkt de charmezanger uit Rotselaar. "Het is verschrikkelijk wat die mensen is overkomen. Hun situatie, maar ook die van de overige getroffen bewoners, greep me aan. Ze zijn bij de verwoestende brand werkelijk alles verloren. Tot overmaat van ramp hadden twee van de drie gezinnen geen brandverzekering kunnen afsluiten, onder meer door de erbarmelijke staat van hun huurhuis. Kort voor de brand heb ik de verhuurder zelfs nog op de veiligheidsrisico's voor haar huurders gewezen. Maar daaraan werd geen gevolg gegeven... Die mensen raakten echt álles kwijt."





Met Marina Wally

De opbrengst van 'Sammy Moore voor zijn fans door het vuur' zal onder de drie getroffen gezinnen worden verdeeld.





De benefietshow vindt plaats op zaterdag 17 februari in Rotselaar, de thuishaven van Sammy Moore. "Beetje spijtig dat we naar Rotselaar moeten uitwijken voor een Tielt-Wingse benefiet, maar daar kon geen geschikte locatie worden gevonden." Vanaf 19 uur zullen 11 gastartiesten ieder een half uur belangeloos optreden. Naast de zingende organisator zelf, zullen ook Filip D'haeze, Dina Rodriguez, Ida de Nijs, Steve Tielens, Jens & Jonathan, Medi, Lisa Leman, Kim De Jonghe, Mario Franco en Marina Wally op het podium staan. "Als gastheer zal ikzelf een volledig optreden in twee delen brengen. Naast eigen nummers breng ik ook heel wat gewaardeerde en sfeervolle covers, én nieuw werk. Daarvoor zijn de repetities momenteel trouwens nog in volle gang."





Tickets kosten in voorverkoop 15 euro voor staanplaatsen en 20 euro voor zitplaatsen. Ze kunnen besteld worden via de website sammymoore.be (vak fanclub), of door een mailtje te sturen naar fanclub@sammymoore.be. Aan de kassa in Sportoase De Toren (Torenstraat 115 Rotselaar) bedraagt de toegang 20 euro (uitsluitend staanplaatsen).