Rotselaar trekt kaart van fietser GEMEENTE VORMT 17 STRATEN OM, GOED VOOR 8,6 KM FIETSSTRAAT SVEN PONSAERTS

03 juli 2018

02u39 0 Rotselaar De gemeente Rotselaar trekt volop de kaart van de fietsstraat. Deze zomer worden er in de gemeente 17 straten tot fietsstraat omgevormd - goed voor 8,6 kilometer weg waar de fietser 'baas' is.

"Met dit initiatief willen we de Rotselarenaar aan het fietsen krijgen, door hem een belangrijke maar ook veilige plek op de weg te geven", zegt schepen van Mobiliteit Carine Goris (CD&V). "De fietsstraten kaderen in een nieuw fietsplan, dat binnenkort wordt voorgesteld. Dat plan geeft een antwoord op alle meldingen van een te druk en te snel verkeer, maar biedt ook alternatieven aan weggebruikers die ervoor kiezen om de auto zeker voor afstanden tot zo'n vijf kilometer aan de kant te laten staan."





Bredere fietspaden worden de norm: voor zowel trage als snellere (elektrische) fietsen, voor koers- als bakfietsen. Maar bredere paden zouden tot vele onteigeningen leiden. Wij zien daarom vooral toekomst in de fietsstraat: een gewone straat waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn, en op de eerste plaats komen", legt Goris uit. "We kiezen daarbij vooral voor, veelal korte, logische verbindingen in de dorpscentra, in de schoolomgeving en op de belangrijkste fietsverbindingen - richting gemeentehuis, sportcentrum en tussen de deelgemeenten, bijvoorbeeld. Onder meer de stad Gent en gemeente Bonheiden waren hierin al succesvolle pioniers."





Motorvoertuigen worden in een fietsstraat toegelaten, maar ze zijn er slechts te gast en worden er onderworpen aan specifieke regels. "Fietsers mogen de volledige breedte van de rijstrook gebruiken. Wagens mogen de fietsers niet inhalen, en hun maximumsnelheid is beperkt tot 30 km per uur. Bedoeling is de auto zo meer naar de grotere doorgangswegen te 'duwen'."





Evaluatie volgend jaar

Er komt in Rotselaar weldra 8,6 km aan nieuwe fietsstraten bij, wat met de reeds omgevormde Kapelstraat en Regastraat het totaal op ongeveer 10 km brengt. "Dit voor wat betreft de eerste fase - want we willen er nog meer. Eind volgend jaar moet dan een evaluatie volgen. Voor de handhaving rekenen we op de politie. Die heeft zich alvast geëngageerd om op de naleving van de nieuwe verkeerssituatie te zullen toezien." De signalisatie en belijning zal in augustus worden aangebracht. Dan volgt ook een grote informatiecampagne, mét een Rotselaarse fietsstratenkaart voor elke Rotselaarse brievenbus.





In straten die niet geschikt zijn om als fietsstraat in te richten, zoals op brede of lange wegen, zullen er fietssuggestiestroken komen. Voorts is het ook het plan om bestaande fietspaden op te waarderen, en ook nog nieuwe, volwaardige fietspaden aan te leggen.