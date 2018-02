Rotselaar Danst! 17 februari 2018

In de Sportoase 'Ter Heide' in Rotselaar vindt op vrijdag 9 maart 'Rotselaar Danst!' Plaats. Met de fuif wordt met muziek en dj's uit de jaren '60,'70, '80 en '90 teruggegaan in de tijd. Achter de draaitafels van de retroparty onder meer 'Jo met de Banjo' en 'Willem den Draaier'. Er is ook een gastoptreden van zanger Guy Neve, bekend van Ment TV. Rotselaar Danst! vangt aan om 19 uur. Tickets zijn in voorverkoop te koop bij Café Sportlokaal en Frituur Inge in Wezemaal en kosten 8 euro (glas cava inbegrepen). Aan de kassa langs de Torenstraat 115 kost een toegangsticket 10 euro. (SPK)