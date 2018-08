Romain Monier en Jenny Godts 50 jaar getrouwd 25 augustus 2018

02u25 0

Romain Monier en Jenny Godts uit de Aarschotsesteenweg in Wezemaal (Rotselaar) waren op 3 augustus precies 50 jaar getrouwd. Romain (72) werd geboren in Linkebeek en was vrachtwagenchauffeur internationaal vervoer voor Brouwerij Alken Maes. Jenny (69) groeide op in Leuven, waar het koppel tot zeven jaar geleden ook altijd woonde. Zij werkte als winkelbediende in de GB/Carrefour van Heverlee en Korbeek-Lo. Er kwamen twee kinderen, en ook evenveel kleinkinderen voor de jubilarissen. Romain spendeert zijn vrije tijd vooral met 'computeren'.





(SPK)