Rode Kruis huldigt bloeddonoren 16 mei 2018

De Haachtse afdeling van het Rode Kruis heeft onlangs de trouwste bloedgevers in de bloemetjes gezet. Paul Van Eyken werd gehuldigd omdat hij al 125 keer bloed doneerde, en dat in een periode van meer dan dertig jaar. Jules Sente, Marc Somer en Jimmy De Weerdt gaven in de voorbije 25 jaar al honderd keer bloed, en Luc Sterckx 75 keer. Ook Nicole Van Ermen, Anna Van Dessel en René Van der Elst (25 donaties) werden gelauwerd, net als Greta Van Eyken (10 donaties).





(SPK)