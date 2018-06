Rock Werchter moet 'groener' ORGANISATOR WIL FESTIVALGANGER MEER MET FIETS LATEN KOMEN SVEN PONSAERTS

02 juni 2018

02u35 0 Rotselaar Rock Werchter moet groener. Dat weet ook festivalorganisator Live Nation. Het zet daarom dit jaar opnieuw enkele stappen richting een duurzamer festival. Voor wie uit de ruime regio komt, moet deze editie met nieuwe 'Park & Bikes' meer dan ooit het jaar van de fiets worden.

"Een festival heeft een impact op het milieu, wij zijn ons daar zeer van bewust", klinkt het bij organisator Live Nation. "Maar groenere festivals zijn realiseerbaar. Al vele jaren zetten we ons in om de festivals in Werchter op een meer duurzame manier te organiseren. We doen dit stap voor stap, met telkens nieuwe initiatieven. Zo leveren we al grote inspanningen inzake waterzuivering, afvalrecyclage en mobiliteit. Met een eigen hoogspanningscabine op het terrein gaan we ook maximaal voor groene stroom en bouwen jaar na jaar het verbruik van fossiele brandstoffen af", geeft woordvoerder Nele Bigaré als voorbeelden. "Maar het kan nog beter."





Inzetten op openbaar vervoer doet Rock Werchter al vele jaren. Als het van de festivalorganisator afhangt, wordt 2018 het festivaljaar van de fiets. "Al wie in de wijde regio woont, moedigen we aan met de fiets naar Werchter te komen. De fiets kan vlakbij het Festivalpark veilig en gratis in een van de drie fietsstallingen worden gestald. Nieuw dit jaar zijn de twee 'Park & Bike'-parkings, gelegen op fietsafstand van Werchter. Festivalgangers parkeren er gratis. Het laatste deel van het traject naar Werchter, ongeveer drie kilometer, wordt met de meegebrachte fiets afgelegd. Het stallen ervan kan in één van de bewaakte stallingen aan het festivalterrein", legt Bigaré uit.





Er zullen ruime 'Park & Bike'-parkings zijn op de Evenementenweide van Haacht (langs de Wespelaarsesteenweg 144) en aan Sportoase De Toren in Rotselaar (Torenstraat 115). Op die manier vermijden gebruikers ook minstens een deel van de traditionele in- en uitstroomdrukte die het festival in de regio jaarlijks teweegbrengt.





Plasticvrijer

"We gaan eveneens voor minder afval, en nóg meer en beter recycleren. Vorig jaar was Rock Werchter nog goed voor in totaal 17 ton bierbekers, 11 ton PMD (vooral PET-flesjes), 14 ton papier en karton, en 5 ton folie. Eén van onze werkpunten is dan ook het plasticvrij(er) organiseren van onze festivals. Zo bannen we met onmiddellijke ingang alle plastic rietjes uit het Festivalpark. Rock Werchter 2018 zal niet plasticvrij zijn. We engageren ons wel om extra aandacht te geven aan de gebruikte materialen. Waar mogelijk wordt plastic door alternatieven vervangen. In 2019 willen we na een eerste stand van zaken een uitgebreid actieplan voor de volgende jaren voorleggen." Opdat ook de kampeerterreinen netter achtergelaten zouden worden, gaat Live Nation ook daar dit jaar nog meer sensibiliseren - onder meer opdat tenten niet meer zo massaal zouden worden achtergelaten.