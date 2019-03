Rock Werchter maakt volledige line-up bekend KAR

01 maart 2019

19u18 0 Rotselaar Rock Werchter heeft alle namen voor het festival in juni bekendgemaakt.

Nieuw voor donderdag 27 juni zijn Richard Ashcroft, Raleigh Ritchie en KidCutUp. Het programma van vrijdag 28 juni wordt aangevuld met Robyn, The Twilight Sad, Denzel Curry, SWMRS, Yonaka, Foxing en Sea Girls. Bear’s Den, Beirut, Tourist LeMC, Strand of Oaks, King Princess, Portland, The Marcus King Band, The Slow Readers Club, Donny Benét, The Murder Capital en John J. Presley vervolledigen de line-up van zaterdag 29 juni. Dean Lewis, Mahalia, Lizzo, Grace Carter, Zeal & Ardor, Amyl and The Sniffers, Sports Team, Deaf Havana en Didirri komen op zondag 30 juni naar het Festivalpark.

“De puzzel is gelegd. Maandenlang hebben we er met het team intens aan gewerkt. Rock Werchter 2019 presenteert een heel diverse, speelse en frisse mix van het beste van vandaag met top headliners, straffe rock, singer-songwriters, geweldig goeie pop-acts, hippe vogels en vers talent. Er zit veel verrassing en variatie in het programma. Wij zijn trots op de affiche”, zegt Herman Schueremans.

Rock Werchter 2019 vindt plaats van donderdag 27 juni tot zondag 30 juni in het Festivalpark in Werchter. Tickets voor Rock Werchter zijn te koop via proximusgoformusic.be en ticketmaster.be. Er zijn ondertussen 105.000 festivaltickets verkocht. De dagtickets voor vrijdag 28 juni zijn uitverkocht. Dagtickets voor de andere festivaldagen en combitickets, goed voor vier dagen festival, zijn nog in verkoop. Meer over tickets, kampeermogelijkheden en allerhande praktische informatie via rockwerchter.be.