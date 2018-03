Restwarmte watermolen verwarmt vernieuwd bezoekerscentrum 27 maart 2018

03u01 0 Rotselaar In de Molen van Rotselaar is het vernieuwde bezoekerscentrum geopend. Door een innovatieve omzetting van de restwarmte van de waterkrachtcentrale van 'de molen' naar muurverwarming is deze educatieve ontmoetingsplaats vanaf nu het hele jaar toegankelijk.

"De bezoekersruimten van dit beschermd monument werden alleen in warme periodes gebruikt, want er was geen verwarming', zegt Dirk Vansintjan van de vzw Molen van Rotselaar. "Met de steun van de provincie investeerden we in de verwarming, verlichting en inrichting van het bezoekerscentrum." De restwarmte van de waterkrachtcentrale ging voorheen gewoon verloren. De generator werd daarom van een noodkoeling voorzien. Dankzij het provinciale project wordt de warmte voortaan hergebruikt voor muurverwarming van diverse onthaalruimtes. Daarin kunnen bezoekers kennismaken met educatieve projecten rond energietransitie. De Molen van Rotselaar kon voor het project rekenen op een subsidie van 48.750 euro van de provincie Vlaams-Brabant. Het bezoekerscentrum langs de Molenstraat in Rotselaar is toegankelijk voor zowel groepen als scholen. Vrijwilligers bieden eveneens rondleidingen waarin men naast hernieuwbare energie alles te weten komt over het historische monument. Meer info vindt u op de website www.molenvanrotselaar.be. (SPK)