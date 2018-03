Respiro sport ten voordele van Leuvens Kanker Instituut 09 maart 2018

Sport- & gezondheidscentrum Respiro uit Rotselaar gaat vanaf 12 maart een grote, sportieve uitdaging aan. Het centrum langs de Aarschotsesteenweg hoopt voor de 'Let's Move for a Better World Challenge' haar deelnemende leden voor het eind van de maand in totaal minstens drie miljoen 'moves' voor het goede doel te kunnen laten maken.





"Bedoeling is om tussen 12 en 31 maart zoveel mogelijk moves op onze Technogym- cardio- en krachttoestellen te verzamelen", zegt Heidi Weyts van Respiro. "Tien minuten op de loopband aan 10 km/u levert bijvoorbeeld 300 moves op. In ruil ontvangt een zelfgekozen doel fitness apparatuur van Technogym. Wij sporten voor het Leuvens Kanker Instituut (LKI), dat zich met specifieke projecten en innovatieve technologieën op verschillende kankerdomeinen richt. Respiro gaat voor minstens 3.000.000 moves, goed voor 3.000 euro aan toestellen. We hopen daarvoor minstens 800 van onze leden te kunnen mobiliseren." De actie kadert in de wereldwijde Technogym- bewustwordingscampagne om obesitas en fysieke inactiviteit, zoals een zittende levensstijl, te bestrijden.





(SPK)