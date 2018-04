Repair Café! 17 april 2018

In Cultuurhuis 'de Jack-Op' in Werchter (Rotselaar) vindt op zaterdag 21 april een 'Repair Café!' plaats. Werkt je koffiemachine niet meer naar behoren, verliest je salontafel steeds een poot, of is de rem van je fiets stuk? Alle gebruiksvoorwerpen waar iets aan hapert, zijn welkom: van klein elektro over kleding en meubels tot fietsen. Een team van vrijwilligers met kennis van zaken tracht ze gratis te repareren. Gereedschap en herstelmateriaal zijn ter plaatse aanwezig. Het 'Repair Café!' langs de Amerstraat 1 in Werchter is geopend van 14 tot 16.30 uur. (SPK)