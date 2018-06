Rechtzetting: geen reinheidsbijdrage in Rotselaar 12 juni 2018

02u29 7

Inwoners van Rotselaar mogen gerust zijn: er komt géén nieuwe afval- en reinheidsbijdrage, zoals we gisteren verkeerdelijk in de krant meldden. De bestaande forfetaire bijdrage van 55 euro per afvalpunt blijft gewoon behouden. Op die manier wil de gemeente een deel van het jaarlijks tekort in de financiering van de afvalverwerking recupereren. De gemeente herpubliceerde het ondertussen zes jaar oude bericht vorige week op haar gemeentelijke website na de commotie die omtrent de heffing op sociale media was ontstaan. Dat leidde tot een misverstand.