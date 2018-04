Rapide Wezemaal schenkt truitjes aan jonge voetballertjes in Senegal 05 april 2018

Voetbalclub Wezemaal heeft zich niet alleen sportief geëngageerd voor jongeren die graag voetballen in de gemeente, maar is ook sociaal ingesteld voor jonge voetballers wereldwijd. Voetbalclub Rapide Wezemaal heeft truitjes geschonken aan kansarme jongeren in Senegal. Dit naar aanleiding van een project dat boetiek Helou organiseert in Senegal. De kledingzaak heeft daar een jeugdschool opgestart en natuurlijk kan na de schooltijd ontspanning niet ontbreken. Aangezien de kinderen daar ook graag voetballen wil Rapide Wezemaal zijn steentje bijgedragen door het schenken van voetbaltruitjes.





(VAR)