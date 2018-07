Puffen, zweten en... frisdrank drinken ROCK WERCHTER 2018: WARMSTE EDITIE OOIT SVEN PONSAERTS

09 juli 2018

02u48 0 Rotselaar Rock Werchter editie 2018 zit erop. De 'warmste editie ooit' is opvallend rustig verlopen, zonder incidenten of grote problemen. De Rode Duivels zorgden naast het podium voor een niet-muzikaal hoogtepunt. In de loop van de voormiddag begint de grote uittocht.

"Het is een grote zeldzaamheid dat er een Rock Werchter zonder ook maar één druppel regen passeert. Maar deze editie staat toch geboekstaafd als de 'warmste ooit'", meent Rotselaars burgemeester Dirk Claes. "Nog nooit was het gedurende het hele festival zo lang zo warm. Zonder dat dit ooit tot echte problemen leidde."





Keerbergs organisator en medestichter Herman Schueremans spreekt van een gezellige, zonnige 'voetbaleditie', met op het podium enkele groepen die de verwachtingen overtroffen en errond een zomerse sfeer met weinig incidenten. "Rock Werchter 2018 telde 85.000 bezoekers op dag 1, en 88.000 op de andere dagen", klinkt het bij organisator Live Nation. "Ze kwamen uit 109 landen. Opmerkelijk: te midden van een tricolore mensenzee op vrijdag ook welgeteld 116 Brazilianen." Op de wei werd de piek van 80.000 muziekfans genoteerd op zaterdagavond tussen 22 uur en middernacht, tijdens het optreden van headliner Pearl Jam.





Ook op de campings sneuvelde het bezoekersrecord niet. "Met naar schatting zo'n 45.000 kampeerders lag dat aantal iets lager dan voorheen. Wellicht heeft de aangekondigde hitte een aantal mensen toch afgeschrikt", vermoedt Claes. "De politie stelde amper pv's op voor gauwdiefstal en er kwamen ook slechts een tiental meldingen voor geluidsoverlast. Daarvoor waren vooral Gorillaz donderdagnacht tussen 1 en 2 verantwoordelijk."





Zonnebrand

Met de gemiddelde temperatuur dagelijks rond de 27 graden was het voor het Rode Kruis wél een erg drukke editie. "Met dagelijks meer dan 2.000 verzorgingen lag dat aantal ruim een derde hoger dan anders", zegt coördinator Mario Huyskens. "De meeste interventies waren voor zonnebrand." Een 30-tal festivalgangers werd naar het ziekenhuis afgevoerd, vooral omwille van verstuikingen en kleine breuken. "De gevreesde 'hitteslag', die levensbedreigend kan zijn, kwam er gelukkig niet", zegt burgemeester Claes. "Op het terrein bleven medewerkers wel altijd alert voor slapende bezoekers. De hitte maakte wel dat er meer frisdrank dan bier werd gedronken, behalve tijdens en na de historische match van de Duivels dan (lacht)."





Ook op de wegen rondom de festivalsite was het alle dagen opvallend rustig. Nergens werden er grote opstoppingen genoteerd. "Het fietsverkeer van en naar Werchter gaat duidelijk in stijgende lijn", zegt de festivalburgemeester. "De nieuwe, derde, fietsparking was net als de twee andere elke dag volzet. Goed voor op sommige dagen tot wel 20.000 fietsers. Ook de Park & Bikes werden veelvuldig gebruikt."





Rock Werchter 2019 vindt plaats van 27 tot 30 juni. Maar eerst is er nog de grote uittocht.