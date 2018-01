Provinciegouverneur wil privébewaking op snelwegparkings 25 januari 2018

02u47 0 Rotselaar Na de recente problemen op snelwegparkings in onze provincie heeft de gouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, er bij de Vlaamse overheid op aangedrongen om privébewaking in te schakelen op de snelwegparkings. Dat voorstel kwam er tijdens de provincieraad.

Vorige week viel er nog een hele meute transmigranten agenten van de federale wegpolitie aan. In Rotselaar werden dan weer transmigranten betrapt toen ze bier hadden gestolen uit een vrachtwagen, terwijl ze ook in die vrachtwagen aan het wachten waren om in Groot-Brittannië te geraken. Ook op de snelwegparkings van Heverlee en Everberg krioelt het met momenten van de transmigranten. Daarom heeft De Witte privébewaking voorgesteld tijdens de nachten van zondag tot en met donderdag. Daarnaast zou de snelwegparking in Everberg ook gesloten kunnen worden, aangezien die - door een gebrek aan faciliteiten - toch niet interessant is voor de transportsector en daardoor ook de interventies van de federale wegpolitie meer beperkt zouden worden. (ADPW)