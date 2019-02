Provincie geeft dertig Brabantse trekpaarden opleiding boomslepen Stefan Van de Weyer

03 februari 2019

17u11 1 Rotselaar Op de Wijngaardberg in Wezemaal gaf de provincie Vlaams-Brabant een nieuwe impuls om het Brabants trekpaard een nieuwe toekomst aan te bieden. Ze deden dit in samenwerking met de Aarschotse trekpaardenorganisatie vzw De Voermannen van Nu uit Aarschot, die een opleiding boomslepen met Brabantse trekpaarden voor liefhebbers aanboden. Dertig trekpaarden tekenden present.

De provincie Vlaams-Brabant is de streekmotor voor de herwaardering van het Brabants trekpaard. Ze willen dit krachtige ras een nieuwe toekomst geven.

“Na het wegvallen van de landbouwfunctie van het trekpaard zoeken we, met Europese steun, naar nieuwe bestemmingen om dit levend erfgoed op lange termijn in stand te houden. We gaan ervoor zorgen dat toekomstgerichte trekpaardentechnieken, die anders verloren dreigen te gaan, overgedragen worden aan volgende generaties en aan nieuwe gebruikers. De opleiding boomslepen is hier een mooi voorbeeld van”, meldde gedeputeerde Monique Swinnen, gedeputeerde voor plattelandsbeleid en Europa.

De deelnemers kregen eerst een theorieles. Daarna pasten de deelnemers de techniek van het boomslepen toe met hun eigen trekpaard.