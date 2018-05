Project moet opnieuw Demerwater doorheen De Laak laten stromen 23 mei 2018

02u35 0 Rotselaar De Laak, een oude zijloop van de Demer die onder meer door Aarschot, Betekom en Tremelo stroomt, zal opnieuw als waardevol landschappelijk valleigebied worden ingericht. Op termijn moet de waterloop opnieuw door de Demer worden gevoed.

De Vlaamse Landmaatschappij selecteerde 'De Laak: een vallei vol kansen' als een van de 14 initiatieven voor het project WaterLandSchap, dat tot doel heeft problemen met water in landelijke gebieden op te lossen. Door het rechttrekken en indijken van de rivier tijdens de vorige eeuw, werd de zijloop van de Dijle van haar oorspronkelijke watertoevoer afgesneden. De Laak, die doorheen het kleinstedelijk Aarschot loopt en in Ninde - op de grens Tremelo-Werchter - in de Dijle uitmondt, wordt enkel gevoed door hemel- en afvalwater. Hierdoor valt de rivier in droge periodes bijna volledig droog hetgeen een belangrijke ecologische impact heeft, maar bijvoorbeeld ook geurhinder met zich meebrengt.





Waardevol valleigebied

Het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw zal de komende maanden samen met haar partners het voorstel uitwerken tot een concreet projectvoorstel. Het streefdoel is om, in samenwerking met de aangrenzende gemeentebesturen, de provincie Vlaams-Brabant en landbouw- en natuurorganisaties, via een gebiedsgerichte en geïntegreerde aanpak een landschappelijk en natuurlijk waardevol valleigebied te realiseren. Een opnieuw door Demerwater gevoede Laak zou de kroon op dit werk moeten zijn. (SPK)





Meer over Laak

Dijle

Demer

Aarschot

milieu