Poolse dader van moord in ACV-kantoor geïnterneerd: vader slachtoffer spreekt van ‘doofpotoperatie’ Nabestaanden Sara Van Passel trekken naar Cassatie Kim Aerts

04 april 2019

05u30 0 Rotselaar De Kamer van inbeschuldigingstelling heeft, net als de Leuvense raadkamer, beslist dat de Pool Sebastian H. moet geïnterneerd worden voor de moord op Sara Van Passel in het ACV-kantoor in Diest. De burgerlijke partijen trekken naar Cassatie om hun kansen op een assisenproces gaaf te houden.

De Leuvense raadkamer oordeelde in december dat de 38-jarige Pool Sebastian H. geïnterneerd moest worden voor de koelbloedige moord op de 38-jarige Sara Van Passel in het ACV-kantoor in Diest in augustus 2017. De Pool zou na verslag van de deskundige ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard. De burgerlijke partijen tekenden beroep aan, maar vingen nu ook bot voor de Brusselse Kamer van inbeschuldigingstelling (KI). De ex-partner van Van Passel tekende ondertussen cassatieberoep aan. De rest van de burgerlijke partijen zal volgen.

“De manier waarop dit allemaal gelopen is, heeft veel weg van een doofpotoperatie”, reageert Jos Van Passel, vader van de vermoorde Sara. “Er worden zaken in het verslag geschreven die nog niet eens onderzocht zijn. We kunnen ons daar niet bij neerleggen. Als men beweert dat iemand gek is, dan moet dat deftig worden nagegaan en dat is hier helemaal niet gebeurd. Er wordt ons hier onrecht aangedaan. Wij willen een assisenproces zodat alles kan uitgeklaard worden”, zegt de vader.

Onvolledig strafdossier

“Het psychologisch onderzoek is te kort door de bocht gevoerd. Het gaat hier om een interneringsprocedure op basis van een onvolledig strafdossier. Deze zaak moet grondiger onderzocht worden en dat willen we aankaarten voor het Hof van Cassatie. Als later zou blijken dat hij effectief ontoerekeningsvatbaar is, dan stopt het daar ook. Indien niet, dan kan er naar assisen worden gekeken”, legt advocaat Andy Verhaegen uit. Hij treedt op voor de broer van Sara.

In concreto vragen de burgerlijke partijen om een college van deskundigen samen te stellen die opnieuw zullen oordelen over de geestestoestand van H. Daarnaast zijn ze ook vragende partij voor een reconstructie van de feiten. Die werd destijds afgeblazen omdat de Pool elke medewerking weigerde.

Volgens de advocate van H. zal het nooit tot een assisenproces komen. “Volgens mij is alles correct verlopen. Een psycholoog en een psychiater hebben zich uitgesproken en de medische verslagen zijn duidelijk. Mijn cliënt was al jaren in behandeling bij verschillende artsen voor zijn psychische stoornis, maar er heeft nooit iemand aan de alarmbel getrokken”, aldus de advocate. Zij laat ook in het midden of H. handelde uit wroeging nadat hij niet gehoord werd door het ACV na een arbeidsongeval. “Hij heeft zich daar nooit over uitgelaten. Hij beseft wat hij gedaan heeft, maar hij heeft daar een heel raar beeld over. Naar eigen zeggen werd hij gedwongen. In de ene theorie heeft hij het over een buurmeisje, de andere keer over een dokter of agent. Het slachtoffer was lukraak, ook al beweren de burgerlijke partijen iets anders.”

H. verblijft momenteel nog altijd in de Leuvense hulpgevangenis.