Politiezone BRT komt met nieuw politiereglement 02u22 9 Rotselaar De gemeentebesturen van de BRT-zone (Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo) willen overlast en vandalisme snel en efficiënt bestrijden. Daarom werd deze maand een nieuw, gezamenlijk politiereglement voorgesteld. Dat voorziet de mogelijkheid om inbreuken effectief te bestraffen met een GAS-boete.

Het politiereglement zorgt ervoor dat vandalisme en milieumisdrijven kordaat kunnen worden bestraft. "De burger ergert zich terecht aan overlast en (kleine) criminaliteit en verwacht hierop een krachtig optreden van de politie. Dankzij dit reglement kan er onmiddellijk worden opgetreden zonder ellenlange gerechtelijke procedures. Een strenge aanpak versterkt de leefbaarheid in onze gemeenten", geeft de politie mee.





Duidelijke afspraken

"We wonen met steeds meer mensen dichter bij elkaar en dit vraagt duidelijke afspraken. Het politiereglement garandeert de veiligheid en nachtrust van onze inwoners. Zo kan gras maaien niet op zon- en feestdagen, moeten honden aan de leiband worden gehouden en is vuurwerk verboden zonder vergunning. Het politiereglement zorgt er bovendien voor dat nachtlawaai kan worden aangepakt en geeft aan dat inwoners hun stoepen sneeuw- en ijsvrij moeten houden. Daarnaast wordt er respect gevraagd voor de kerkhoven en zijn speelbossen, parken en recreatieterreinen niet meer toegankelijk vanaf zonsondergang om hangjongeren te voorkomen", klinkt het. Ook de jongeren zelf zijn voorstander om kleine criminaliteit te bestrijden en wensen niet geassocieerd te worden met enkele hardnekkige boosdoeners. Bij minderjarigen zal er eerst een traject van ouderbetrokkenheid, bemiddeling of schadeherstel worden gevolgd, vooraleer een GAS-boete kan worden uitgeschreven. Het politiereglement werd ondertussen goedgekeurd door de gemeenteraden van de respectievelijke gemeenten en is vanaf 1 januari 2018 van kracht. (ADPW)