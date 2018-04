Politie helpt mensen met dementie 11 april 2018

Politiezone BRT heeft de aftrap gegeven voor het nieuwe project 'Dementie'. Dat is een project dat het zoekproces naar verloren gelopen mensen met dementie moet versnellen. Dankzij op voorhand verkregen persoonsgegevens kan de politie ook onmiddellijk de juiste zorg toedienen. Hiermee krijgt 'de week van Dementie', die de gemeente Rotselaar in september organiseerde, een vervolg. De aandoening treft vooral mensen ouder dan 65 jaar. 60% van de mensen heeft de kans om te gaan dwalen en zo in gevaarlijke situaties terecht te komen. (ADPW)