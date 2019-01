Podiumtalent gezocht KAR

11 januari 2019

17u05 0 Rotselaar Jeugdraad Rotselaar is op zoek naar lokale en vooral muzikale helden die hun talent willen tonen aan een enthousiast Rotselaars publiek.

De demojury selecteert maximaal 5 deelnemers voor de wedstrijd Podiumvlees 2019, op vrijdag 26 april 2019 in Sportoase ‘de Toren’ in Rotselaar. Inschrijven kan tot 10 maart via vi.be/jeugdraadrotselaar. Podiumvlees staat open voor alle muziekstijlen: pop, techno, metal, hiphop, hardcore, punkrock, blues, jazz, rock en opera. De enige voorwaarden zijn dat minstens een groepslid in de gemeente Rotselaar woont of er een aantoonbare band mee heeft. En minstens de helft van de groepsleden moeten jonger dan 30 jaar zijn in 2019. De wedstrijd maakt deel uit van Lokale Helden, een initiatief van Poppunt. Verdere info op www.lokalehelden.be