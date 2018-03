Plan om fruitteelt op Wijngaardberg te redden 07 maart 2018

02u57 0 Rotselaar Er wordt werk gemaakt van een plan om de met uitdoofmaatregelen bedreigde fruitteelt op de Wijngaardberg in Wezemaal (Rotselaar) te redden.

Eerder deze week namen een 20-tal fruittelers van de Wijngaardberg in Wezemaal en Gelrode deel aan een langverwachte infovergadering over de stand van zaken.





"De fruittelers wachten al lang op een oplossing voor het uitdoofscenario dat nu nog als het zwaard van Damocles boven hun beroepsactiviteiten hangt", zegt Rotselaars schepen van Landbouw Christel Hendrix (Open Vld). "Op het grondgebied van Wezemaal werden hun fruitgaarden in de jaren '70 immers ingekleurd als natuurgebied, waardoor het gebruik van pesticiden er op termijn niet meer toegelaten zal zijn. De flanken van de Wijngaardberg genieten als 'Speciale Beschermingszone' bovendien ook een zekere Europese bescherming. Maar zowel de verdedigers van het natuurgebied als de landbouwers zien ondertussen wel mogelijkheden om beide belangen te verenigen. Dankzij een toenadering tot de plaatselijke afdelingen van Natuurpunt, werd gaandeweg een draagvlak gecreëerd om gevolg te geven aan de herbestemmingswens."





Dat heeft alles te maken met de eigenheid van fruitteelt, die lang niet zoveel pesticiden en meststoffen nodig heeft om commercieel rendabel te zijn, en daarnaast ook minder bodemerosie veroorzaakt, zodat de schade voor de natuur beperkter is dan bij bijvoorbeeld bij maïsteelt. Enkele actiepunten moeten de teelt van appelen, peren en wijndruiven ook op langere termijn vrijwaren.





Grondenbank

"Via een grondenbank worden gronden in de beschermingszone geruild met landbouwgrond elders", weet Aarschots collega-schepen Christel Verlinden (Open Vld). "Een 'inrichtingsvisie' moet ervoor zorgen dat een beperkte bestemmingswijziging mogelijk is, waarbij een gezond samengaan van natuur en fruitteelt, maar ook erfgoed (de Steenen Muur), wijnbouw, recreatie en een reorganisatie van de weg- en padeninfrastructuur worden meegenomen."





De 'liberale Christels' zijn het eens met de lokale fruittelers: "Waar we aan begonnen zijn, is een werk van lange adem. Maar niets doen en dit mooie streekproduct én de broodwinning van deze gezinnen verloren laten gaan, was geen optie." (SPK)