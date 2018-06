Plaag van eikenprocessierups onder controle 16 juni 2018

02u35 0 Rotselaar Het is wederom de periode van de eikenprocessierups. De beestjes met de irriterende haartjes die zich in eikenbomen ophouden, blijken dit jaar talrijker dan anders. Onder meer in Rotselaar werden al heel wat haarden verwijderd.

"Vorig jaar zagen we er nagenoeg geen, maar dit jaar telden we toch al een twintigtal haarden", zegt schepen van Milieu Carine Goris (CD&V). "Dat zijn er veel, maar dergelijke plagen kwamen jaren geleden ook al voor. Onder meer langs de toegangsweg naar Camping Klokkenberg hielden zich heel wat rupsen op. Ondertussen heeft een privéfirma op onze vraag alle gekende haarden bestreden, en is ook daar alle irritatiegevaar voor de rest van het seizoen geweken. De meeste andere meldingen hadden betrekking op privétuinen, verspreid over de hele gemeente. Ook daar komen we als gemeente tussen, zonder moeilijk te doen over de factuur."





Of er nog melding zullen bijkomen, valt af te wachten. "Men is nu wel meer attent voor het verschijnsel. Zelf houden we onder meer de omgevingen van de festivallocaties in de gaten. Nog voor de eerste kampeerders binnen goed anderhalve week zullen toekomen, zijn alle risicobomen geïnspecteerd", zo verzekert Goris. Ook in buurgemeente Haacht werd de eikenprocessierups al gesignaleerd. Daar werden de beestjes onder meer aan een kinderdagverblijf verdelgd. (SPK)