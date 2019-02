Piet De Bruyn (N-VA) op plaats vier voor Vlaams Parlement KAR

08 februari 2019

15u38 0 Rotselaar Rotselaars schepen Piet De Bruyn (50) staat voor N-VA vierde op de lijst voor het Vlaams Parlement voor de verkiezingen in mei.

De Vlaams Volksvertegenwoordiger was lijsttrekker bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. De Bruyn is sinds 2013 gemeenteraadslid in Rotselaar. Hij was van 2004 tot 2007 woordvoerder van de N-VA. Hij zetelde van 2007 tot 2009 in het Vlaams parlement en van 2010 tot 2013 in de senaat. Sinds 2013 is hij opnieuw Vlaams parlementslid. In Rotselaar is de De Bruyn voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en is hij bevoegd voor het Sociaal Huis, OCMW en Gelijke Kansen, Diversiteitsbeleid, Personen met een Handicap, Senioren, Sport, Gezondheid en Milieu, Afvalbeleid, Klimaat en Duurzaamheid, Ondernemen, Economie, Handel en Landbouw.