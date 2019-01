Ozondokter krijgt zes maanden met uitstel Volgens rechtbank gebruikte arts Chris M. (55) verboden methode Stefan Van de Weyer

15 januari 2019

09u57

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Rotselaar Dokter Chris M. (55) uit Rotselaar, die tussen 2009 en 2013 zijn patiënten behandelde met de omstreden ozontherapie, is veroordeeld tot zes maanden cel met uitstel over drie jaar en een boete van 1.200 euro voor zijn praktijken. Dat heeft de correctionele rechter in Leuven beslist. De ozontherapie is deels als doping bewezen. Ondanks deze veroordeling kan hij verder aan de slag blijven als huisarts.

De arts werd beschuldigd van het toedienen van verboden stoffen en methodes bij sporters voor een periode van vier jaar. Twintig sporters uit zes disciplines waren zijn klanten. Onder meer Greg Van Avermaet en Bart Wellens werden door hem behandeld, maar werden vrijgepleit door het antidopingagentschap.

De rechtbank achtte de feiten deels bewezen en stelde dat de arts een verboden methode gebruikte. “Het toedienen van ozon is een dopingpraktijk. Een afgenomen hoeveelheid bloed wordt na manipulatie opnieuw toegediend en dus weer in de bloedsomloop gebracht”, luidde het. Daarmee volgde de rechtbank de stelling van het openbaar ministerie dat achttien maanden cel vroeg.

Accidenteel

Het mailverkeer was doorslaggevend als bewijs. “Met betrekking tot de toegepaste kleine-eigen-bloedtherapie argumenteert de beklaagde dat het geen verboden methode was volgens de (anti)dopingwetgeving. Hierbij wordt achtereenvolgens een hoeveelheid bloed afgenomen, wordt dit behandeld met ozon en wordt een kleine hoeveelheid daarvan terug in het lichaam gebracht door een intramusculaire injectie. De rechtbank volgt de beklaagde niet wanneer hij stelt dat het in de bloedsomloop terechtkomen van het behandelde bloed slechts accidenteel is bij een intra-musculaire injectie zoals toegepast bij de kleine-eigen-bloedtherapie”, stond er in het technische vonnis.

In beroep of niet?

De verdediging van Chris M., die momenteel in het buitenland zit, reageerde ontgoocheld op het vonnis. “Dit is een disproportionele strafmaat”, zegt zijn advocaat Toon Muysewinkel. “De dokter werd beschuldigd van ongeveer vijftig feiten. Daar blijven er amper een handvol van over. Er zijn ook maar zes sporters weerhouden. De beoordeling van de behandeling met ozon verschilt naargelang de sporter. Dat is heel technisch. De rechtbank volgde deels onze argumentatie. Dit vonnis stemt niet helemaal overeen wat we voor ogen hadden. Ozontherapie als zodanig werd als verboden praktijk bewezen, de visie van de rechters is wel voor kritiek vatbaar. Enkele van onze argumenten werden onterecht uitgesloten. Of we in beroep gaan, dat moeten we de komende dagen bespreken”, aldus Muysewinkel die rekende op de vrijspraak. Een beroepsprocedure houdt nieuwe risico’s in. Chris M. kan ondanks zijn veroordeling gewoon verder blijven werken als huisarts. “Daar zegt de rechtbank niets over”, wist Muysewinkel.

Bij navraag bij de Orde van Geneesheren of het gebruikelijk was of een dokter kon blijven verder werken na zo'n veroordeling werd doorverwezen naar de Nationale Raad van de Orde der Artsen. Daar verklaarden ze op hun beurt dat ze daarover geen advies konden geven. “Dat is iets van de rechtbank”, klonk het kort.