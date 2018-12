Oudejaarsduik dit jaar met verwarmde omkleedruimtes ADPW

19 december 2018

31 december is ook dit jaar weer het moment om nog een verfrissende duik te nemen in De Plas van Rotselaar. De Oudejaarsduik van Rotselaar is ondertussen toe aan de zesde editie en staat ook dit jaar weer in het teken van een goed doel. De opbrengsten gaan integraal naar de lokale jeugdwerking RW2 (Jeugdvoetbal Rotselaar – Wezemaal).

Bij deze zesde editie zijn er extra faciliteiten om het comfort voor en na de duik te verhogen. Nieuw is de beschikbaarheid van verwarmde omkleedruimtes en douches in het aangrenzend complex van Sportoase Ter Heide. “Vanaf dit jaar is er voor niemand nog een excuus om geen duik te nemen”, zo meent de organisatie.

Toeschouwers mogen gratis het domein Ter Heide betreden en kunnen genieten van een (warm) drankje. De deuren openen om 13 uur. Om 14.30 uur start de opwarming onder de begeleiding van ervaren lesgevers. Om 15 uur stipt wordt het startschot van de duik gegeven. Nadien kun je weer opwarmen aan de gezellige winterbar tot en met 17 uur.

“De Oudejaarsduik is een succesvol evenement dat vele inwoners van Rotselaar samenbrengt. In een gezellige sfeer bij de winterbar beleven we samen de laatste uren van 2018 en wensen we elkaar het beste voor het nieuwe jaar”, vertelt schepen van Evenementen Jelle Wouters.

Wegens groot succes zijn de plaatsen beperkt en is tijdig inschrijven de boodschap. Dit kan online tot en met 22 december www.oudejaarsduik.be dit alles voor 5 euro.