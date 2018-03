Oud gemeentehuis wordt residentie PROJECTONTWIKKELAAR MIKT MET 27 ASSISTENTIEFLATS VOORAL OP 65-PLUSSERS SVEN PONSAERTS

14 maart 2018

02u25 0 Rotselaar In het dorpscentrum van Werchter wordt komende week begonnen met de afbraak van het leegstaande voormalige gemeentehuis. Op de plaats komen met het nieuwbouwproject 'Residentie Oud Gemeentehuis' 27 moderne assistentieflats.

De sloopmachine die het oud gemeentehuis van Werchter moet platgooien, staat al klaar. Op de locatie in de schaduw van de dorpskerk van Werchter verrijst de komende maanden immers 'Residentie Oud gemeentehuis'. "Alle 27 flats in het gebouw van vier hoog beschikken over een ruim terras, grote living, slaapkamer, badkamer, twee toiletten en berging", legt Michel Verhoeven van Projectontwikkelaar Kolmont uit. "Op het gelijkvloers komt er een gemeenschappelijke ruimte, van waaruit de bewoners zicht hebben op de naastgelegen kerk van Werchter."





Nieuwe kleuterschool

De projectontwikkelaar telde ruim een jaar geleden 780.000 euro voor het pand neer - dat is zo'n 200.000 euro meer dan waarop de gemeente had gehoopt. Die ontvangsten zullen mee worden gebruikt voor de bouw van een nieuwe kleuterschool in Werchter. "De gemeente verkocht onder de voorwaarde dat hier assistentiewoningen zouden komen", zegt burgemeester Dirk Claes (CD&V).





"Iets waar zowel volgens de gemeente als de projectontwikkelaar zeker vraag naar is. Alleen al tegen 2030 zal Rotselaar, inclusief haar deelgemeenten, bijna duizend senioren méér tellen. De nood aan extra zorgvoorzienende woningen voor ouderen die nog zelfstandig kunnen wonen, maar wel gebruik willen maken van een mogelijke hulp- en zorgomkadering, laat zich dan ook hoe langer hoe meer in deelgemeenten als Werchter voelen."





De projectontwikkelaar mikt voor de toekomstige bewoners van 'Residentie Oud Gemeentehuis' dan ook vooral op 65-plussers uit Werchter en omgeving. "Op die manier kunnen zij in eigen dorp van hun oude dag genieten, dicht bij hun familie. Het naastgelegen dienstencentrum van de gemeente voorziet trouwens tal van faciliteiten, zoals een eigen bibliotheek, een servicedienst voor allerhande huishoudelijke klusjes, een vervoerservice en gemeenschappelijke ontspanningsruimten."





Oproepsysteem

Toekomstige bewoners zullen ook gebruik kunnen maken van een handig oproepsysteem, voor wanneer ze in nood verkeren, of dringende zorgen nodig hebben. Die service en alle andere zorgverstrekking zal gebeuren door Vulpia, een 'butlerservice' op het gebied van zorgverlening. "Vandaag beschikken we als zorgverlener over meer mogelijkheden om het leven van senioren aangenamer te maken", vertelt Marjolein Luyten van Vulpia. "Zo bieden we diensten als poetshulp, een wasdienst voor bed- en linnengoed, thuisverpleging, manicure en zelf een klusjesman of kapper aan huis aan."





Het kostenplaatje voor het hele project bedraagt zo'n zes miljoen euro. Een assistentieflat kopen kan vanaf 191.000 euro. Bedoeling is dat de eerste bewoners in het najaar van 2019 er hun intrek kunnen nemen.