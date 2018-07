Oproerkraaier valt koppel aan 03 juli 2018

Een man uit Grimbergen is bij verstek veroordeeld tot 6 maanden cel voor twee gewelddadige incidenten. Op 10 september raakte hij in een schermutseling terecht voor café The Studs. Agenten kwamen ter plaatse en brachten iedereen tot bedaren. Enkel B. wilde van geen wijken weten. Toen de agenten hem wilden boeien trok hij een van hen tegen de grond. Hierbij liep het slachtoffer een enkelletsel op met een lange arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Twee maanden eerder, op 21 juli, had hij het aan de stok gekregen met een koppel uit Werchter. Hun kampeerwagen stond immers op een zebrapad en dit kon hij niet verkroppen. Hij zete de ruitenwissers van het voertuig recht waarna het tot een vechtpartij kwam met de eigenaar. Toen diens vrouw tussenkwam sloeg B. haar en schold hij haar uit in racistische bewoordingen. (WHW)