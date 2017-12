Opnieuw honderden ijsberen verwacht voor vijfde 'Oudejaarsduik' 02u23 1 Foto Sven Ponsaerts Ook de vorige edities kon de 'Oudejaarsduik' in de Plas van Rotselaar op heel wat 'ijsberen' rekenen. Rotselaar Wie het jaar op een originele en vooral ook avontuurlijke wijze wil afsluiten, moet op oudejaarsdag opnieuw aan 'De Plas' in Rotselaar zijn. Daar vindt in de namiddag de vijfde editie van de 'Oudejaarsduik' plaats.

Opnieuw zullen enkele honderden 'ijsberen' er, als afsluiter van 2017, het ijskoude water van 'Domein Ter Heide trotseren. Traditioneel wuiven ook heel wat politici daar het jaar bibberend uit. Lubbeeks staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zal er, net als Jean-Marie Dedecker, voor het vierde jaar op rij bij zijn. Voor Vlaams Minister en partijgenoot Ben Weyts wordt het de tweede ijskoude Rotselaarse plons. Wie zich, al dan niet ludiek verkleed, eveneens in het ijskoude water wil wagen, meldt zich uiterlijk om 14.30 uur aan 'de Plas'. De opwarming in groep onder leiding van een fitnessinstructeur start om 14.45 uur. Om 15 uur volgt dan de eigenlijk 'duik'. Inschrijven kan nog tot en met 22 december aan 5 euro. De dag zelf kost een deelname 8 euro, goodiebag inbegrepen. Het aantal deelnemers is wel beperkt tot 400. Ook supporters en sympathisanten zijn op oudejaarsdag tussen 13 en 17 uur welkom. Aan de winterbar worden er zowel warme als sterke dranken geschonken. Voor de toeschouwers is de toegang gratis. De opbrengst van het evenement gaat dit maal naar Den Ateljee vzw. Zij zorgen ook voor logistieke steun en vele helpende handen.





Meer info en inschrijven via www.oudejaarsduikrotselaar.be. (SPK)