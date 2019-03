Opnieuw brandstichting in Montfortcollege ADPW SVDL

27 maart 2019

In het Montfortcollege op de Aarschotsesteenweg in Rotselaar werd dinsdagvoormiddag omstreeks 11 uur brand gesticht in de jongenstoiletten. Een plastieken toilethouder was beginnen te smeulen. Enkele leerlingen konden het beginnend vuurtje blussen met hun drinkbus. Volgens de lokale politiezone BRT is het al het derde brandje op korte tijd. Vorige week werd er in diezelfde toiletten ook al een brandje gesticht. Daarvoor werd een achtergelaten boekentas in brand gestoken. De politie stelde een proces-verbaal op.