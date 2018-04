Ook zondagtickets Rock Werchter uitverkocht 20 april 2018

02u27 1

Het ziet er naar uit dat Rock Werchter 2018 een uitverkochte editie zal worden. Na de dagtickets voor zaterdag 7 juli, zijn sinds gisterochtend ook die voor zondag 8 juli allemaal de deur uit. Onder meer Arctic Monkeys, Nick Cave And The Bad Seeds, Nine Inch Nails, Post Malone, Parov Stelar, Eels, Noel Gallagher's High Flying Birds en David Byrne worden die dag in Werchter verwacht. Helemaal uitverkocht is het vierdaagse festival nog niet: combitickets voor de hele duur van het festival en dagtickets voor donderdag 5 en vrijdag 6 juli zijn nog steeds beschikbaar. Rock Werchter vindt dit jaar voor het eerst in het vernieuwde Festival Park Werchter plaats en telt voortaan ook vier in plaats van drie podia. (SPK)