Oogarts even kritiek na crash met Porsche 22 mei 2018

02u38 0 Rotselaar Joachim Van Calster (42), oogarts en -chirurg aan het UZ Leuven, is vrijdagavond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met zijn Porsche. Dat gebeurde op de Heirbaan in Rotselaar. Intussen is zijn toestand stabiel. Volgens het parket reed hij er dubbel zo snel als toegelaten.

Van Calster was kort voordien thuis vetrokken in de richting van Rotselaar. Rond 22.15 uur raakte hij de controle kwijt over het stuur van zijn Porsche Carrera 911. Hij belandde rechts naast de baan en knalde tegen een brievenbus en een verhoogde talud. Van Calster zat een half uur gekneld en werd door de Leuvense brandweer bevrijd. De oogarts, die buiten bewustzijn was, werd nog even ter plaatse verzorgd. Daarna werd hij met meerdere beenbreuken, een schedeltrauma, interne bloedingen en vele kneuzingen naar het UZ Gasthuisberg in Leuven overgebracht. De Porsche is rijp voor de schroothoop. Uit de eerste bevindingen van de verkeersdeskundige van het parket blijkt dat de oogchirurg met een snelheid van 100 à 120 per uur reed. "Hij reed minstens het dubbele van de toegelaten vijftig kilometer per uur. Hierdoor schatte hij een bocht verkeerd in. Hij droeg daarenboven zijn gordel niet", zegt Sarah Callewaert van het parket van Leuven. Volgens de vrouw van de oogarts, met wie ze twee zoontjes heeft, verkeert haar echtgenoot niet meer in levensgevaar. Wel ligt hij nog op de afdeling intensieve zorgen. (SVDL)