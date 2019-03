Omleiding door werken aan sporen KAR

04 maart 2019

17u43 1 Rotselaar De spoorwegovergang in Wezemaal is door werken gesloten voor gemotoriseerd verkeer tot en met 7 maart om 6 uur ’s ochtends. Fietsers en voetgangers kunnen op de aangeduide plaatsen oversteken. De werken vinden om veiligheidsredenen ’s nachts plaats.

In opdracht van Infrabel worden de komende dagen werken aan de sporen uitgevoerd. Voor gemotoriseerd verkeer is een omleiding voorzien via de Aarschotsesteenweg, Stationsstraat, Torenstraat, Steenweg op Wezemaal en Langestraat. De Duitsveldbaan wordt vanaf de tunnel tijdelijk eenrichting voor autoverkeer van de Winkelveldbaan naar de Abdijlaan. Fietsers kunnen wél in beide richtingen rijden.

Het tijdelijk eenrichtingsverkeer wordt ingesteld om sluipverkeer tegen te gaan en gevaarlijke situaties in de fietsstraat te vermijden. De omleiding naar Heikant of het station loopt via de Begijnendijksesteenweg (Gelrode) en de Zallakenstraat voor autoverkeer komende vanuit Aarschot. Fietsers en voetgangers kunnen de fietstunnel ‘Onder ‘t Spoor’ volgen. De gemeente raadt pendelaars aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen. Pendelaars komende vanuit Wezemaal centrum parkeren tijdens de week best tegenover ‘t Kippenwinkeltje in de Langestraat. Autobestuurders komende vanuit Heikant en Rotselaar kunnen parkeren aan het station zelf.

Bustraject

Ook de buslijn 335 volgt een aangepaste reisweg. De haltes Wezemaal Station, Langestraat en Vleugtweg worden niet bediend. Sollenveld doet dienst als vervanghalte. Er is ook tijdelijke halte in de Gildenstraat op de hoek met de Steenweg op Wezemaal. Om de bijkomende tijd van de omleiding te compenseren, zal lijn 335 tussen Leuven-Station en Leuven-Gasthuisberg via de Ring rijden gedurende deze periode.