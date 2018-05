Okra zet personeel WZC De Lelie in de bloemetjes 31 mei 2018

In het kader van de 'Week van de Zorg' heeft seniorenvereniging Okra Wezemaal het personeel van woonzorgcentrum De Lelie in de bloemetjes gezet. Zij kregen eigenhandig gehaakte hartjes, met daarop de tekst 'Een hart voor zorg'. Zo wilde Okra zowel het verzorgende als ondersteunende personeel bedanken voor het werk dat elke dag opnieuw gedaan wordt in het woonzorgcentrum. "En we willen ook onze dankbaarheid tonen omdat we hier elke maandag een crea-, kaart- en praatnamiddag mogen organiseren", aldus Gilberte Mattheus, voorzitter van Okra Wezemaal.





(SPK)