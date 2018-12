Nog snel even verkoeling zoeken voor de feestdis: 400 ijsberen springen in plas van Rotselaar Stefan Van de Weyer en Kim Aerts

31 december 2018

16u19 0 Rotselaar Op de zesde editie van de Oudejaarsduik aan de Plas van Rotselaar smeten om klokslag drie uur vierhonderd ijsberen zich in het koude water. Ze wilden op een originele manier het nieuwe jaar induiken. Dit jaar was er een nieuwigheid voor de frisse zwemmers, er waren verwarmde kleedruimtes en douches van complex Sportoase Ter Heide ter beschikking gesteld.

“Vanaf nu is er voor niemand nog een excuus om geen duik te nemen met oudjaar. Het is een succesvol evenement dat de inwoners van Rotselaar samenbrengt tijdens de laatste uren van 2018. Ik heb zelf ook mee gedoken met de oudejaarsduik. Het was vorig jaar een belofte als ik burgemeester zou worden en belofte maakt schuld!", aldus de schepen van evenementen en toekomstige burgemeester Jelle Wouters (CD&V).

De toeschouwers konden vanaf half drie opwarmen. Een handvol zwemmers was verkleed als legomannetje en de typische kerstmutsen mochten ook niet op de afspraak ontbreken. De duik zelf begon zonder startschot een half uurtje later. Deze editie staat in het teken van het goede doel. De opbrengst gaat ditmaal naar de lokale jeugdwerking RW2 van jeugdvoetbal Rotselaar-Wezemaal.

Voorzitter van Sportief Rotselaar Frank Lammens toonde zich opgetogen met de opkomst. “We hebben vierhonderd duikers die het water indoken voor het goede doel en ongeveer zeshonderd toeschouwers. In totaal waren we hier met om en bij de duizend mensen, dat is mooi. Zelf hebben we 35 vrijwilligers die helpen bij de opbouw, afbraak en het bemannen van de standjes. Ik ben zeer tevreden met dit opzet. Het is ook het eerste jaar dat er sprake is van een samenwerking met de Sportoase in de vorm van kleedkamers en douches, dat was een enorm pluspunt”, verklaarde een tevreden Lammens.