Nieuwjaarsconcert Sint-Cecilia KAR

28 december 2018

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia organiseert op zaterdag 5 en zondag 6 januari haar traditionele Nieuwjaarsconcert. Het concert vindt plaats in de Harmoniezaal Concordia en niet in de Sint-Pieterskerk zoals de voorbije jaren. De voorstelling op zaterdag is om 20 uur en op zondag om 10.30 uur. “In Harmoniezaal Concordia werd de voorbije maanden onder handen genomen en groter gemaakt. Ook werd er geïnvesteerd in een tribune en nieuwe belichting om het publiek optimaal te laten genieten van dit concert”, zegt Jos Verbeeck van Sint-Cecilia. Kaarten, 10 euro, kunnen worden gereserveerd via de website of bij de leden. Afhalen van de kaarten gebeurt op zondag 30 december tussen 11 en 12 uur.