Nieuwe speeltuin op recreatiedomein 'Ter Heide' 21 april 2018

02u46 0

De gemeente Rotselaar gaat een nieuwe speeltuin aan Sporthal De Meander aanleggen. Er komen verschillende nieuwe speeltoestellen die voor de kinderen voor extra beleving en speelplezier op het bekende recreatiedomein 'Ter Heide' moeten zorgen. "De speeltuigen zijn door de kinderen van Rotselaar zelf gekozen tijdens een tekenwedstrijd, en de Kindergemeenteraad beslist mee over de uiteindelijke inrichting van de hele speeltuin" zegt schepen voor Jeugd Jelle Wouters (CD&V). "Naast het bestaande speelhuis en kleine schommels komen er onder meer een klimpiramide, een duo-kabelbaan een uitgebreid avonturenparcours én een grote speeltoren", legt de schepen uit. "De speeltoestellen zullen een natuurlijk uitzicht hebben, en dus goed passen in het groene karakter van het recreatiedomein." De gemeente Rotselaar investeert meer dan 65.000 euro in het project. Eind juni zou de nieuwe speeltuin klaar moeten zijn. (SPK)