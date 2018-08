Nieuwe seniorengids bundelt alle info voor senioren 23 augustus 2018

Meer dan 4.000 Rotselaarse senioren krijgen de komende weken een gloednieuwe brochure in de bus: de seniorengids. De publicatie van de gemeente maakt hen wegwijs in het volledige dienstenpakket voor senioren. Senioren kunnen voortaan ook met al hun vragen op een centraal telefoonnummer terecht. "Deze gids is een middel om alle senioren in onze gemeente te informeren en te betrekken bij het gemeenschapsleven", zegt schepen voor Senioren Carine Goris (CD&V). "Uit onderzoek blijkt dat de senioren in onze gemeente behoefte hebben aan duidelijke informatie en communicatie: of het nu gaat over een aanpassingspremie voor de woning, de contactgegevens van de wijkagent of waar men terecht kan voor een computercursus." De nieuwe seniorengids werd samengesteld vanuit het standpunt van senioren, in nauwe samenwerking met de Seniorenraad. Het is ook diezelfde raad die de seniorengidsen via hun leden huis-aan-huis bedeelt.





Nieuw is eveneens het centraal telefoonnummer (016/ 61.63.80), waarop senioren met al hun vragen terecht kunnen: over de verschillende seniorenverenigingen en hun activiteiten tot de zoektocht naar een seniorenflat of assistentiewoning. (SPK)