Nieuwe ledverlichting op Duitsveldbaan en Catharinalaan 17 maart 2018

De gemeente Rotselaar laat momenteel een nieuwe straatverlichting plaatsen in de Duitsveldbaan en de Catharinalaan in Rotselaar. De bijkomende openbare verlichting moet vooral voor fietsers het algemeen veiligheidsgevoel op de veilige verbinding tussen Wezemaal en de Rotselaarse sportlong Sportoase De Toren en de Meander verhogen. "De nieuwe verlichting in de Duitsveldbaan, in het deel tussen de Abdijlaan en de spoorwegtunnel, zal 's ochtends en 's avonds een 'baken' bieden voor de zwakke weggebruikers", zegt schepen van Openbare Werken Christel Hendrix. De nieuwe verlichting moet niet alleen de zichtbaarheid verbeteren, maar ook een algemeen gevoel van veiligheid bieden. Bovendien takt deze weg aan op de toekomstige fietssnelweg die gepland wordt tussen Aarschot en Leuven." Bijna parallel, in de Catharinalaan - die zich op het fietsroutenetwerk situeert en eveneens veel gebruikt wordt als fietsverbinding tussen Wezemaal en Rotselaar -, wordt momenteel eveneens energiezuinige ledverlichting geplaatst. (SPK)