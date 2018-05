Nieuw Demerbaken: wandelen tussen eikenkruinen 04 mei 2018

De Demervallei is in Rotselaar een landschapsbaken rijker. Een kronkelend hoogtepad van 56 meter lang en zo'n drie meter hoog voert de bezoekers aan de samenloop van Dijle en Demer, van op de dijk langs de stammen van de eiken van het toekomstige Demerbroekpark. Toerisme Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Noord-Hageland realiseerden daarmee een vijfde en laatste ontmoetingsplaats aan de oevers van de Demer tussen Diest en Werchter. "Ook deze Demerpoort is een kunstwerk met een forse knipoog naar de lokale geschiedenis", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor Toerisme. "De vroegere pleisterplaats voor scheepstrekkers is niet alleen een heerlijke ontmoetingsplaats om even halt te houden en te genieten van het uitzicht, maar ook het geknipte vertrekpunt voor een wandeling of fietstocht in de Demervallei." Het nieuwe baken - kostprijs zo'n 78.000 euro - maakt deel uit van het toekomstige 'Demerbroekpark'. Zondag is er van 13 tot 18 uur de Demerdag, waarbij er voor de eerste 100 bezoekers een goodiebag is voorzien. (SPK)