Niet iedereen laat puinhoop achter 10 juli 2018

02u26 0

"Wij laten geen puinhoop achter, en nemen alles terug mee", verzekert deze Chirogroep uit Dilsen-Stokkem. "Dadelijk beginnen we op het gemak alles op te ruimen en in te pakken. Behalve de partytent - die blijft hier", bekennen de Limburgers. "Daarvoor lopen we echt niet nogmaals speciaal over en weer naar de auto. Er blijven ook nog vier 'eightpacks' bier over. Ook daar kunnen we moeilijk de hele terugweg mee zeulen. Alsnog opdrinken is dan ook de enige optie."