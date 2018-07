Net geen recordjaar voor festivalbussen 09 juli 2018

Ruim145.000 Werchtergangers hebben dit jaar voor De Lijn gekozen, het op één na beste cijfer ooit. In vergelijking met vorig jaar nam 14 procent meer muziekliefhebbers de bus naar de festivalwei. Doordat Rock Werchter dit jaar volledig in juli viel, en dus na de examens en in de vakantie, was het op woensdag al uitzonderlijk druk aan het station in Leuven. Dat bleef zo de daaropvolgende dagen. Enkel de uitzonderlijk natte editie 2016 deed met 158.200 busreizigers beter. Maar toen reden er ook extra pendels vanuit Haasrode, Heverlee en Brussel. Ook vandaag nog blijven de festivalbussen tot 14 uur rijden om kampeerders naar de stations van Leuven en Aarschot te brengen. (SPK)