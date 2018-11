Nepjuwelen gestolen bij inbraak Andreas De Prycker

16 november 2018

De bewoners van een huis in de Dijlestraat in Rotselaar merkten woensdag omstreeks 18.35 uur op dat er bij hen was ingebroken. Het raam op de eerste verdieping werd ingeslagen. De woning werd betreden en het hele huis werd doorzocht. Uiteindelijk werden er enkel nepjuwelen meegenomen.