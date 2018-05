N-VA vraagt stembureaus in woonzorgcentra 17 mei 2018

De gemeente Rotselaar gaat het voorstel van oppositiepartij N-VA om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen ook in de plaatselijke woonzorgcentra stembureaus te voorzien bekijken. N-VA Rotselaar lanceerde het voorstel op de jongste gemeenteraad. "Door het inrichten van stembureaus in Woonzorgcentra De Lelie en De Wyngaert wordt het makkelijker voor de bewoners om hun stem zelfstandig uit te brengen", zegt N-VA-raadslid Noëlla D'hooghe. "Dokters die automatisch stapels attesten tekenen om senioren van hun opkomstplicht te ontslaan, behoren gelukkig tot het verleden. Dit neemt niet weg dat nog steeds te veel senioren niet zelf hun stem gaan uitbrengen, maar een volmacht geven. De verplaatsing naar de grote, centrale stembureaus in de gemeente blijkt immers een behoorlijke drempel. Die drempel kan de gemeente makkelijk wegnemen. Tegelijk slaan de woonzorgcentra ook een brug tussen hun bewoners en de buurt: het zou immers de bedoeling moeten zijn om niet alleen de rusthuisbewoners in het WZC te laten stemmen, maar ook de inwoners uit de buurt." (SPK)