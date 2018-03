Muur aan brugje Wingepark ingestort 09 maart 2018

02u28 0

De muur aan het brugje van het Wingepark in Rotselaar is ingestort. Er was eerder al kritiek gerezen omdat het brugje zó wankel was. Daarop werden er dranghekkens geplaatst. Daarmee was de kous af, maar het brugje is nog steeds in gebruik. Het brugje aan het Wingepark wordt door buurtbewoners vaak gebruikt om sneller op de Aarschotsesteenweg te geraken. (ADPW)