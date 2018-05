MTB toertocht over Hagelandse heuvels 09 mei 2018

Rapide Wezemaal en de Vlaamse Wielrijdersbond houden op zondag 13 mei voor de vijfde maal de 'Wijngaardberg toertocht': een recreatief wielergebeuren voor mountainbikers. Deelnemers kiezen voor een van de drie bewegwijzerde parcours van 30, 50 of 60 kilometer, deels door privébossen en allen lopend over vier van de mooiste heuvelruggen van het Hageland: de Chartreuzenberg, Wijngaardberg, Beninksberg en Middelberg. Starten kan tussen 7.30 en 10.30 uur aan de terreinen van KFC Rapide Wezemaal langs de Vleugtweg in Wezemaal. Halfweg is voor elke fietser een uitgebreide bevoorrading voorzien. Deelnemen kost 5 euro (leden VWB: 3 euro, -17 jaar: gratis). Meer info: www.mtb-you.be. (SPK)