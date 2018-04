Motorrijder naar ziekenhuis na aanrijding 13 april 2018

02u51 0

Een 54-jarige man uit Aarschot raakte dinsdag gewond bij een aanrijding met de wagen van een 39-jarige dame uit Rotselaar. Dat gebeurde op de Aarschotsesteenweg in Rotselaar. Aan de Eektstraat wilde de dame met haar wagen linksaf slaan. Zij had de motorrijder, die uit de andere richting kwam, niet opgemerkt. Een aanrijding was niet meer te vermijden. De motorrijder werd naar het Gasthuisbergziekenhuis in Leuven overgebracht. De man verkeerde nooit in levensgevaar. (ADPW)