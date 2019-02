Montfortcollege installeert AED-toestel Levensreddende defibrillator is ook toegankelijk voor buurt KAR

21 februari 2019

19u20 0 Rotselaar Het Montfortcollege langs de Aarschotsesteenweg in Rotselaar heeft een AED-toestel geïnstalleerd. De defibrillator die aan de voorzijde aan de kapel hangt, is ook publiek toegankelijk en kan op die manier levens in de buurt redden.

Het toestel kan in medische noodsituaties van hartfalen worden gebruikt. Het dient elektrische schokken toe aan het hart bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED (automated external defibrillator) analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. “Door het toedienen van een elektrische schok wordt de verstoring van het normale hartritme verholpen. Dit kan de overlevingskans van 8 tot 10 procent opdrijven naar 60 tot 70 procent. Hierdoor kunnen dus heel wat extra levens gered worden. Het toestel is gemakkelijk hanteerbaar waardoor iedereen het AED-apparaat kan en mag bedienen”, zegt Luc Ketele van vzw HeartSaver die het toestel schonk aan de school. In het Montfortcollege lopen 876 leerlingen school onder het toeziend oog van een 100-tal personeelsleden. Er verblijven ook 100 scholieren op internaat. De school gaf donderdag meteen een cursus aan enkele medewerkers om het AED-toestel te leren kennen. Sinds de opstart van vzw HeartSaver zal de organisatie tegen de zomer van 2019 ongeveer 70 scholen en hun omgeving hartveilig gemaakt hebben. Ook de twee uur durende basisopleiding ‘reanimatie en defibrillatie wordt gratis aangeboden. De bekende hartspecialist Pedro Brugada is peter van de organisatie.