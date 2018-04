Minivoetbaltornooi Rapide Wezemaal 28 april 2018

Rapide Wezemaal houdt op donderdag 10 mei haar vijfde Minivoetbaltornooi. Met het evenement vol voetbalplezier, dat tot de 'Broeder Jacob Cup' werd gedoopt, nemen zowel mannelijke als vrouwelijke ploegen het elk in minstens vijf wedstrijdjes tegen elkaar op. Inzet is een prijzenpot van ongeveer 1.000 euro.





De wedstrijden vinden tussen 10 en 19 uur plaats op de terreinen langs de Vleugtweg in Wezemaal. Inschrijven voor deelname kan aan 60 euro per ploeg via minirapide@hotmail.com en 0474/01.02.75. (SPK)