Met sms-busticket van en naar festivalweide 15 juni 2018

02u46 0 Rotselaar Festivalgangers die zaterdag naar de Werchterse festivalopener Werchter Boutique trekken, kunnen daarvoor voor het eerst gebruik maken van een sms-busticket. Gebruikers sturen voor het opstappen een sms naar 4884 met de code 'EVENT'.

Het sms-ticket is beschikbaar voor de Belgische operatoren Proximus, BASE, Orange en Telenet. Gebruikers van Jim Mobile en Mobile Viking hebben wel (nog) geen toegang tot het sms-ticket. Een heen- en terugreis met de bus kost 7,15 euro (operatorkost inbegrepen). Voor wie bij de NMBS een e-treinbiljet Werchter Boutique koopt, is de bus in de prijs inbegrepen.





De Lijn zet voor Werchter Boutique 28 gelede bussen en 46 chauffeurs in om alles in goede banen te leiden. De festivalbussen pendelen vanaf 10 uur tot een uur na het einde van het laatste optreden tussen Leuven Station en een halte op de Wijgmaalsesteenweg in Haacht, op wandelafstand van de festivalweide. Doordat ze over een snel en overbehouden traject volgen, brengen ze de gebruikers in 20 minuten van en naar het station van Leuven.





Ook voor TW Classic en het concert van Ed Sheeran op 1 juli zal De Lijn gelijkaardige sms-tickets verkopen. (SPK)